Ebola en RDC : le chef de l'OMS sur place pour évaluer la situation

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atterri jeudi soir en République démocratique du Congo, où une épidémie d'Ebola se propage dans l'est du pays, en proie à des conflits.

Le patron de l’OMS s’est voulu rassurant en affirmant que l’épidémie pouvait être stoppée.

« Je suis donc venu ici pour montrer aux communautés de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes là pour les soutenir et que nous comprenons leur souffrance, mais que nous comprenons aussi qu'elles ont l'énergie et tout ce qu'il faut pour mettre fin à cela. C’est donc pour cela que je suis ici. », a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'avion de Tedros a atterri dans la capitale, Kinshasa. Le directeur de l'agence sanitaire de l'ONU doit se rendre vendredi dans la province d'Ituri, au nord-est de la RDC, épicentre de l'épidémie.

« En réalité, lorsque les pays signalent leurs cas en toute transparence, le fait d’interdire les voyages ne les encourage pas. Car d’autres pays diront alors : "D’accord, si je vais être sanctionné ou si une interdiction va m’être imposée, une interdiction de voyager, alors ils pourraient se demander pourquoi je devrais même signaler», a indiqué Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’épidémie d’Ebla en RDC a déjà tué 246 personnes sur plus de 1 000 cas suspects enregistrés. Le centre d'isolement créé par les États-Unis au Kenya pour accueillir les ressortissants américains à risque de développer Ebola ouvrira vendredi.