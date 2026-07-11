Afrique du Sud : arrestation d'un Britannique recherché pour le meurtre présumé de sa famille

Les autorités sud-africaines ont arrêté à Johannesburg un homme recherché par la justice britannique pour son implication présumée dans le meurtre de son épouse et de leurs deux filles, dont les corps avaient été découverts au domicile familial près de Bedford, au nord de Londres.

Le suspect, Ndodana Mkhanyisi Tshuma, également connu sous le nom de Mark Chuma, est un citoyen britannique d'origine zimbabwéenne. Il a été interpellé dans le quartier de Kensington, à Johannesburg, lors d'une opération fondée sur des renseignements et conduite conjointement par les services de police sud-africains et Interpol.

Les autorités britanniques le recherchent dans le cadre de l'enquête sur la mort de son épouse, Nothabo Zandile Tshuma, âgée de 42 ans, ainsi que de leurs deux filles, Natalie, 15 ans, et Nala, 5 ans. Les circonstances précises des décès n'ont pas été détaillées par les autorités.

Le commissaire national de la police sud-africaine par intérim, le lieutenant-général Puleng Dimpane, a salué une opération illustrant la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité. « Cette arrestation démontre que l'Afrique du Sud n'est pas un refuge pour les fugitifs », a-t-il déclaré, assurant que les services de police continueront à travailler avec leurs partenaires étrangers pour localiser et interpeller les personnes recherchées.

La porte-parole de la police sud-africaine, la brigadière Athlenda Mathe, a indiqué que les procédures juridiques nécessaires seraient engagées avec les autorités britanniques en vue d'une extradition. Si le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud sont liés par un traité d'extradition, le suspect devra d'abord comparaître devant la justice sud-africaine avant qu'une éventuelle remise aux autorités britanniques puisse être examinée.

Selon des sources proches du dossier, l'identité de l'avocat de Ndodana Mkhanyisi Tshuma devrait être connue lors de sa première comparution devant un tribunal sud-africain, prévue lundi. L'audience marquera le début de la procédure judiciaire susceptible de conduire à son extradition vers le Royaume-Uni.