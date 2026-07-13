Meurtre au Royaume-Uni : le principal suspect comparaît en Afrique du Sud

Ndodana Mkhanyisi Tshuma, citoyen britannique d'origine zimbabwéenne, a comparu lundi devant le tribunal de première instance de Johannesburg, les yeux visiblement rougis, pour répondre d'une accusation de détention illégale d'une arme à feu.

Cet homme de 45 ans a comparu pour la première fois devant le tribunal après son arrestation vendredi à Kensington, à Johannesburg.

Il a été arrêté lors d'une opération conjointe menée par les services de police sud-africains, le Bureau central national d'Interpol, les services de renseignement criminel et l'unité d'enquête sur le crime organisé.

Les autorités britanniques le recherchent dans le cadre de l'enquête sur la mort de son épouse, Nothabo Zandile Tshuma, âgée de 42 ans, ainsi que de leurs deux filles, Natalie, 15 ans, et Nala, 5 ans. Les circonstances précises des décès n'ont pas été détaillées par les autorités.

Une importante foule de journalistes se pressait dans la salle d'audience alors que Tshuma, vêtu d'un blouson aviateur, se tenait les mains dans les poches.

Il est resté impassible tout au long de l'audience.

Le procureur Henry Mbobo a demandé que l'affaire soit reportée au 22 juillet afin de permettre aux autorités de vérifier le statut migratoire de Tshuma en Afrique du Sud.

« Votre Honneur, je demande que cette affaire soit reportée au 22 juillet afin de permettre au tribunal de vérifier le statut juridique de l'accusé dans la République », a déclaré M. Mbobo.

Il a également indiqué à la cour que Tshuma avait été trouvé en possession d'une arme à feu de 9 mm lors de son arrestation.

L'avocat de la défense, Chrispin Machingura, a déclaré que la défense ne s'opposait pas à ce report.

« Nous avons discuté de la question avec le ministère public et sommes d'accord pour que l'audience soit reportée au 22 juillet », a déclaré M. Machingura.

Le président de l'audience, qui a demandé à ne pas être identifié par les médias, a accordé le report et ordonné que M. Tshuma reste en détention provisoire le temps que son statut juridique soit vérifié.