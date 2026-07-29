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Ebola : un premier vaccin expérimental contre Bundibugyo testé en RDC

Un agent de santé contrôle la température d'un voyageur au poste-frontière de Mpondwe, entre l'Ouganda et la RDC, le 4 juin 2026   -  
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By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Un premier vaccin expérimental contre la souche Bundibugyo d'Ebola est actuellement testé en République démocratique du Congo. Développé par des chercheurs de l'université d'Oxford, il a été administré à un premier volontaire le 24 juillet.

Plus de 600 000 doses sont déjà disponibles, mais les essais doivent d'abord confirmer son efficacité et son innocuité avant tout déploiement.

Cet essai représente un espoir face à une souche du virus pour laquelle il n'existe, à ce jour, ni vaccin ni traitement homologué.

Pendant ce temps, l'épidémie continue de progresser dans l'est de la RDC. Plus de 3 200 cas et près de 1 500 décès ont été recensés dans cinq provinces. Selon les autorités sanitaires, le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint.

Sources additionnelles • RFI

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