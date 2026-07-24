Commerce africain : rapprocher la ZLECAf des entreprises locales [Business Africa]

Les ambitions économiques de l’Afrique face aux réalités du terrain

Près d’une décennie après le lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), de nombreuses petites entreprises qu’elle était censée soutenir estiment que ses bénéfices restent encore hors de portée. Alors que l’accord promet la création d’un marché unique à l’échelle du continent, les entrepreneurs continuent de se heurter à des obstacles tels que le manque d’infrastructures, la complexité des procédures aux frontières et un accès limité aux opportunités commerciales, révélant l’écart entre les ambitions politiques et les réalités économiques quotidiennes.

Dans un entretien avec Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive du Centre du commerce international (CCI), nous examinons pourquoi de nombreuses micro, petites et moyennes entreprises (MPME) n’ont pas encore pleinement bénéficié de la ZLECAf, malgré des avancées importantes dans la mise en œuvre de l’accord. La discussion porte également sur la manière dont la diversification économique, les certifications vertes et un meilleur accès au financement du commerce peuvent aider les entreprises africaines à devenir plus compétitives et plus résilientes sur les marchés régionaux et internationaux.

Le Togo assemble des ordinateurs pour soutenir l’avenir numérique de l’Afrique

Ailleurs sur le continent, le Togo prend des mesures pour renforcer son secteur technologique. Une entreprise locale a commencé à assembler des ordinateurs à partir de composants importés, dans le cadre d’une initiative visant à développer une industrie informatique nationale. Le projet ambitionne non seulement de stimuler la production technologique locale, mais aussi de former des ingénieurs et de créer des emplois qualifiés, contribuant ainsi au développement industriel à long terme du pays.

En Égypte, les recycleurs profitent de la hausse de la demande de plastique face aux pénuries

En Égypte, le célèbre centre informel de recyclage connu sous le nom de « Garbage City » connaît une forte hausse de la demande. Les perturbations du transport maritime à travers le détroit d’Ormuz ont limité les importations de matières premières plastiques, poussant les fabricants à se tourner vers des plastiques recyclés localement. Cette situation offre un nouvel élan à l’industrie du recyclage et met en lumière le rôle croissant de l’économie circulaire dans le renforcement des chaînes d’approvisionnement face aux perturbations mondiales.