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La ligue arabe appelle l'Iran à cesser ses frappes dans la région

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Fahmy, s'exprime lors d'une conférence de presse au siège de la Ligue arabe au Caire, en Égypte, ce lundi 13 juillet 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Egypte

Le nouveau secrétaire général de la Ligue arabe a appelé lundi l’Iran à mettre fin à ses attaques contre les pays arabes et à respecter leur souveraineté, tout en critiquant le refus d'Israël d'autoriser une délégation à entrer en Cisjordanie occupée.

Nabil Fahmy a tenu ces propos lors de son premier discours en tant que nouveau dirigeant de l’organisation au Caire, en Égypte.

"Le respect de la souveraineté des États arabes reste un principe fondamental dont nous n’acceptons aucune violation", a déclaré l’ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, qualifiant les attaques de l’Iran contre les pays du Moyen-Orient de "menaces les plus graves".

"Je le répète pour la troisième fois : toute atteinte à la sécurité d’un État arabe est une atteinte à la sécurité de tous les États arabes."

Nabil Fahmy a indiqué que, bien qu’Israël ne lui ait pas accordé l’autorisation d’entrer en Cisjordanie occupée pour rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas, ils continueraient à tenter de le faire.

"Cette question restera l’une des priorités de la Ligue, et l’une de mes priorités personnelles."

Le diplomate égyptien entame son mandat alors que les tensions sont à leur comble dans la région. Le protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran est menacé, les attaques américaines contre l’Iran et les attaques iraniennes contre les pays arabes du Golfe ont repris.

Parallèlement, les conflits dans des pays arabes comme le Liban, la bande de Gaza et le Soudan persistent. La Ligue arabe oeuvre pour faciliter les initiatives diplomatiques.

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