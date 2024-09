Maroc : Ceuta en première ligne contre l'immigration vers l'Europe

Les migrants africains s'organisent à nouveau pour une autre tentative d'évasion vers Ceuta, après l'échec du 15 septembre.

L'enclave espagnole fait frontière avec le Maroc et le territoire est en première ligne d'une bataille, celle de l'immigration clandestine, mieux, un tremplin vers l'Europe continentale.

Plus question pour les candidats au voyage de se cacher. En plein jour, les appels se multiplient via les réseaux sociaux afin de prendre d'assaut la célèbre barrière de Ceuta, dès le 30 septembre, pour débarquer en Europe au forceps.

Ils sont de plus en plus nombreux et en majorité des mineurs marocains à vouloir tenter le coup.

Et pour eux, il s'agit d'échapper à la pauvreté et au chômage qui les accablent, mais aussi à la corruption qui paralyse le royaume chérifien selon une enquête de l'agence espagnole EFE.

Une barrière construite en 2001 par l'Espagne, sur fond de l'Union européenne sépare le Maroc de la ville de Ceuta, sur la côte africaine. Son but est d'arrêter l'immigration illégale et la contrebande.