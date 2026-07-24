Urgence incendie près de Madrid: plus de 10 000 évacués, l'Espagne en alerte

Des images spectaculaires tournées dans la nuit du 23 au 24 juillet 2026 à San Martín de Valdeiglesias et Chapinería, au sud-ouest de Madrid, montrent des pompiers aux prises avec des flammes gigantesques, des agents de la Garde civile intervenant face à la progression du feu et des habitants évacués regroupés dans un centre d'urgence. Des habitants ont décrit des flammes et une épaisse fumée encerclant San Martín de Valdeiglesias, obligeant la population, dont de nombreuses personnes âgées, à quitter précipitamment leurs logements. Jeudi soir, l'Espagne a décrété un état d'urgence national inédit face aux incendies de forêt, alors que des feux se propageant à grande vitesse près de Madrid et dans la province voisine d'Ávila ont contraint plus de 10 000 habitants à abandonner leurs maisons. L'état d'urgence concerne Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa et Aldea del Fresno, tandis que Chapinería a, à elle seule, accueilli plus de 150 personnes évacuées, selon sa maire, Lucía Moya. Plusieurs communes ont également signalé des maisons endommagées ou détruites. Cette déclaration place les opérations de lutte contre les incendies sous le contrôle direct du ministère de l'Intérieur et permet le déploiement de moyens supplémentaires. Plus de 270 membres des services de secours et 40 unités terrestres, appuyés par l'Unité militaire d'urgence espagnole et des avions bombardiers d'eau, ont été mobilisés malgré des vents violents et une chaleur extrême qui compliquent les efforts pour maîtriser les flammes. Ces incendies surviennent alors que l'Espagne traverse l'une de ses saisons de feux de forêt les plus sévères de ces dernières années. Selon le Système européen d'information sur les feux de forêt, plus de 104 000 hectares ont brûlé dans le pays depuis le début de l'année 2026. Plus tôt ce mois-ci, les feux de forêt ont fait au moins 13 morts, notamment lors d'un incendie meurtrier en Almería. Les nouveaux foyers autour de Madrid s'ajoutent à une série de grands incendies en Guadalajara, en Aragón et en Andalousie, mettant encore davantage sous pression les moyens de lutte espagnols au plus fort de la saison estivale des feux.