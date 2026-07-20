São Tomé-et-Principe : dépouillement en cours après le scrutin présidentiel

Le dépouillement des votes a commencé dimanche après que les électeurs de São Tomé-et-Principe se sont rendus aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle dans l'archipel, considéré comme un modèle de démocratie sur le continent africain.

Le scrutin est marqué par un duel entre deux candidats de l'Action démocratique indépendante (ADI), parti de centre droit actuellement au pouvoir.

Le président sortant Carlos Vila Nova, élu en 2021 avec le soutien de l'ADI, brigue un second mandat et se présente comme le garant de la stabilité politique.

Face à lui, le député Nito Viegas d'Abreu, chef de file du parti au parlement et soutenu par l'ancien Premier ministre Patrice Trovoada.

Deux candidats indépendants, le juriste Miques João et l'économiste Eugénio Tiny, sont également en lice pour la magistrature suprême.

Les premières heures du scrutin se sont déroulées dans le calme alors que les autorités s'inquiétaient d'une faible mobilisation des électeurs. En 2021, l'abstention avait dépassé les 30%.

La campagne électorale a été marquée par des tensions entre Carlos Vila Nova et son ancien Premier ministre Patrice Trovoada, limogé en janvier 2025. Cette décision a été jugée contraire à la Constitution un an plus tard par la Cour constitutionnelle santoméenne, alimentant la crise politique au sein de l'ADI.

Le président de São Tomé-et-Principe détient un rôle largement honorifique. Dans ce régime parlementaire, le pouvoir exécutif revient au Premier ministre, qui sera issu des législatives organisé en septembre.

Si aucun candidat à la présidence n'obtient plus de 50 % des voix à l'issue du vote de dimanche, un second tour aura lieu le 9 août.