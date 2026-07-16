Le chant diphonique mongol séduit de nouveaux fans dans le monde

À Oulan-Bator, le musicien Batzorig Vaanchig s'attache à faire entrer le khoomei dans une nouvelle ère. Cette technique vocale ancestrale, emblématique de la Mongolie, permet de produire simultanément une note grave et un harmonique aigu, donnant l'impression que deux voix chantent en même temps. À travers ses concerts, ses enregistrements et ses collaborations internationales, l'artiste fait découvrir cet héritage musical à un public toujours plus large, aussi bien sur les scènes du monde que sur les plateformes numériques. Son objectif est de préserver cette tradition séculaire tout en inspirant une nouvelle génération d'interprètes, en Mongolie comme à l'étranger. Accompagné de la vièle traditionnelle à tête de cheval, Batzorig Vannchig se produit régulièrement dans la capitale mongole, participe à des émissions de télévision et prête désormais cette technique vocale unique à des musiques de films, des documentaires et des bandes originales de jeux vidéo. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le khoomei connaît un regain d'intérêt, notamment auprès des jeunes Mongols. Pour Batzorig Vaanchig, cette renaissance reste toutefois fragile et passe par la transmission de cet héritage bien au-delà des steppes mongoles.