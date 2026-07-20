Violences xénophobes en Afrique du Sud : le Ghana et le Nigeria appellent l'UA à réagir  

Face aux violences visant des ressortissants africains qui prennent de l'ampleur en Afrique du Sud, le Ghana et le Nigeria lancent un appel à l'Union africaine. Les deux pays plaident désormais pour que la question de ce qu'ils qualifient d’"afrophobie" soit examinée lors du prochain sommet de l’UA, prévu au début de l’année 2027.

Cette prise de position fait suite à un entretien entre les ministres ghanéen et nigérian des Affaires étrangères. Dans un communiqué publié samedi, ils ont condamné "toutes les formes de xénophobie, d’afrophobie, d’intolérance et de violence" dirigées contre des ressortissants africains.

L’Afrique du Sud est confrontée depuis plusieurs semaines à des manifestations et à des violences ciblant principalement les immigrés en situation irrégulière.

Selon un décompte basé sur les chiffres communiqués par plusieurs États africains, au moins 150 000 étrangers ont quitté le pays au cours des dernières semaines.

Parmi eux figurent 1 490 ressortissants nigérians et au moins 926 Ghanéens, rapatriés par leurs gouvernements respectifs.