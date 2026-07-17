Afrique du Sud : 1 490 Nigérians rapatriés après les attaques xénophobes

Le Nigeria a achevé le rapatriement de 1 490 de ses ressortissants depuis l'Afrique du Sud, à la suite d'une recrudescence des attaques xénophobes mettant en danger les migrants.

Cette opération, qui s’est achevée jeudi, a été coordonnée par le gouvernement nigérian en collaboration avec sa mission diplomatique en Afrique du Sud et des compagnies aériennes commerciales.

Cette évacuation fait suite à une vague d’attaques et d’incidents discriminatoires visant des migrants originaires de plusieurs pays en Afrique du Sud, s’inscrivant dans un schéma de longue date de violences xénophobes qui resurgissent périodiquement dans le pays.

Face à la multiplication des signalements d’agressions et de harcèlement à l’encontre de ressortissants étrangers, les autorités nigérianes ont déclaré être de plus en plus préoccupées par le bien-être de leurs ressortissants et ont pris des mesures pour organiser un rapatriement coordonné.

Selon les communiqués du gouvernement, les agents consulaires ont collaboré avec les compagnies aériennes afin d’organiser des vols adaptés aux besoins des personnes souhaitant quitter le pays.

À leur arrivée au Nigeria, les rapatriés ont immédiatement bénéficié d’un dépistage médical et d’un soutien psychologique, ainsi que d’une aide pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, tels qu’un hébergement temporaire.

Les autorités n’ont pas précisé le nombre exact de vols utilisés ni la période exacte pendant laquelle ces 1 490 citoyens ont été rapatriés, mais les responsables ont qualifié l’opération de « rapide » et de « menée par le gouvernement », impliquant une coordination étroite entre le personnel diplomatique sur le terrain en Afrique du Sud et les équipes d’accueil au Nigeria.

Au-delà des premiers soins médicaux et psychologiques, les responsables nigérians indiquent que les rapatriés auront besoin d’un soutien continu pour reconstruire leur vie.

Les plans prévoiraient notamment d’aider ces personnes à se réinsérer dans leurs communautés, en mettant l’accent sur l’accès à l’éducation, les opportunités d’emploi et l’aide financière au cours des semaines et des mois à venir.

Les représentants du gouvernement ont présenté cette opération comme la preuve de la volonté du Nigeria de soutenir sa diaspora en temps de crise, tout en soulignant l’importance de protéger les droits des rapatriés tout au long du processus de réinstallation.

L’Afrique du Sud a été confrontée à des vagues récurrentes de violences xénophobes au cours des deux dernières décennies, souvent alimentées par des revendications économiques et la concurrence pour les emplois et les ressources, les entreprises étrangères et les communautés de migrants étant fréquemment prises pour cibles pendant les périodes de troubles.

Le Nigeria a déjà mené des opérations de rapatriement similaires lors de précédentes vagues de violences anti-migrants dans le pays.

Cette dernière évacuation risque de relancer l’examen minutieux de la gestion par l’Afrique du Sud des incidents xénophobes et pourrait accroître la pression diplomatique sur Pretoria pour qu’elle se penche sur la sécurité des ressortissants étrangers résidant sur son territoire.