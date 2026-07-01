Kenya : une association procure des soins esthétiques pour la santé mentale

Au sein du plus grand hôpital de référence en santé mentale du Kenya, les patients masculins bénéficient d’une thérapie d’un genre particulier : une séance de soins esthétiques dispensée par deux coiffeurs venus sur place.

À mesure que leur matériel est déballé, l’excitation gagne les lieux.

Les patients s’assoient avec impatience, à tour de rôle, dans le fauteuil de coiffeur, impatients de se faire couper les cheveux.

Les professionnels de santé affirment que les soins de l’apparence constituent un aspect important du rétablissement, car l’un des signes de la maladie mentale peut être une perte d’intérêt pour l’hygiène personnelle et les soins de soi.

Le Kenya dispose de données limitées sur la prévalence des maladies mentales.

Selon la politique de santé mentale du gouvernement de 2015, on estime que 25 % des patients en consultation externe et 40 % des patients hospitalisés dans l’ensemble des établissements de santé souffrent de troubles mentaux.

Les experts en santé mentale indiquent que la dépression et l’anxiété comptent parmi les troubles les plus courants, tandis que les troubles liés à la consommation de substances restent un défi majeur, en particulier chez les hommes.

Le mois de juin est consacré à la sensibilisation à la santé mentale des hommes.

Francis Kabugua, infirmier à l’hôpital national d’enseignement et de référence de Mathari, à Nairobi, encourage les hommes à parler ouvertement de leurs difficultés au lieu de se tourner vers l’alcool et d’autres substances pour tenter de les surmonter.

« Parmi les signes permettant de repérer une personne souffrant de troubles dépressifs, on peut citer le fait qu’elle s’isole ou se détache des membres de sa famille. Elle commence également à ne plus subvenir aux besoins de sa famille », a-t-il déclaré.

Sheila Lugaliki a fondé « Uniquely Gifted », une association locale qui propose des services de coiffure gratuits. Elle a expliqué que sa propre expérience en tant que patiente dans un service psychiatrique l’avait inspirée à mettre en place cette initiative mensuelle.

Elle a ajouté qu’elle espérait que le fait de proposer des coupes de cheveux redonne de la dignité aux patients, renforce leur confiance en eux et leur rappelle qu’ils sont valorisés, plutôt que de leur donner le sentiment d’être « négligés ».

« On constate parfois qu’une personne est hospitalisée depuis six mois et que personne ne s’est encore occupé de ses cheveux. Son apparence ne reflète absolument pas ce qu’elle ressent », a-t-elle déclaré.

Titus Enko, infirmier en psychiatrie, partage cet avis, affirmant que le soin de l’apparence renforce l’estime de soi des patients et contribue à leur rétablissement global et à leur bien-être.

« Trop souvent, nous ne pensons qu’aux médicaments et à la psychothérapie, et nous avons tendance à négliger l’autre aspect, à savoir l’hygiène personnelle. Souvent, une personne se néglige et commence à ne plus se doucher ou à ne plus s’habiller correctement. Or, l’hygiène personnelle est un indicateur qui montre si une personne va bien ou non », a-t-il déclaré.

Pendant que les coiffeurs taillaient la barbe des patients, un homme a résumé cette expérience en un seul mot. Il a déclaré qu’il se sentait « vivant ».