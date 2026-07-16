Afrique du Sud : enquête sur le meurtre d'un leader anti-migrants

Afrique du Sud
La police sud-africaine a ouvert une enquête sur le meurtre du dirigeant du mouvement anti-migrants ‘’ March and March’’ dans la province du Gauteng. Elle a été confiée à une brigade spéciale.
Andile Mvuyelwa Somgxada avait été abattu devant son domicile à Johannesburg début juillet et est décédé quelques jours après à l’hôpital.
D’autres responsables de la lutte contre les migrants en Afrique du Sud, auraient aussi reçu des menaces de mort.
L’Afrique du Sud est en proie à des violences xénophobes visant principalement des ressortissants africains. Ils sont accusés par des groupes non officiels de ‘’ voler’ les emplois des Sud-Africains et d'alimenter l’insécurité dans le pays.
Le gouvernement sud-africain affirme avoir expulsé ou rapatrié plus de 50 000 migrants, alors que, face à la vague de violence, de nombreux pays africains ont organisé le rapatriement volontaire de leurs ressortissants.
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