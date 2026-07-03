Californie : une journée en mémoire de Bruce Lee, figure emblématique des arts martiaux

Bruce Lee, figure emblématique des arts martiaux né à San Francisco, sera le premier Américain d'origine chinoise de l'histoire de la Californie à avoir une journée annuelle qui lui est dédiée.

Le gouverneur Gavin Newsom a signé une loi désignant officiellement le 17 mai comme la « Journée Bruce Lee », selon le bureau du député Matt Haney, qui représente San Francisco.

Lee, alors âgé de 18 ans, est revenu à San Francisco le 17 mai 1959, après avoir passé son enfance à Hong Kong.

Shannon, la fille de Lee et PDG de la Fondation Bruce Lee, a déclaré que cet hommage témoignait de l'héritage durable de son père en tant que pont entre les cultures.

« Des jeunes qui ont trouvé confiance et perspectives d’avenir dans sa philosophie aux familles qui se sont enfin reconnues à l’écran, en passant par les sportifs qui s’inspirent encore aujourd’hui de ses enseignements sur la discipline et la force intérieure, son influence est profonde », a déclaré Shannon Lee dans un communiqué.

Haney a qualifié Lee de « quintessence de ce que la Californie a de mieux à offrir ».

« À une époque où les Américains d’origine asiatique étaient trop souvent absents des écrans ou réduits à des stéréotypes, Bruce Lee a permis à des générations entières de se reconnaître à l’écran, représentées avec force et dignité », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La fondation et diverses organisations américano-asiatiques espèrent que Lee sera mis à l'honneur chaque année à travers des activités commémoratives organisées bénévolement dans tout l'État, telles que des expositions culturelles, des manifestations publiques et des cours en classe.

Né en 1940 de parents chinois qui étaient en tournée avec une troupe d'opéra, Lee a pu bénéficier de la nationalité américaine par droit de naissance. Quelques mois plus tard, la famille est retournée à Hong Kong, où Lee est devenu enfant acteur et a commencé à apprendre le kung-fu chinois. Il est revenu aux États-Unis en 1959 et s'est inscrit à l'université de Washington à Seattle deux ans plus tard. Il a abandonné ses études pour se consacrer entièrement à la pratique et à l'enseignement des arts martiaux.

Dans les années 60, Lee a trouvé du travail à Hollywood, notamment dans le rôle de Kato dans la série télévisée « The Green Hornet », mais les studios voulaient qu’il incarne des stéréotypes racistes et le payaient moins que ses homologues blancs.

Il est retourné à Hong Kong et est rapidement devenu une mégastar des films d'arts martiaux, notamment grâce à « The Big Boss » et « Fist of Fury ». Lee est décédé en 1973, à l'âge de 32 ans, des suites d'une réaction allergique à des analgésiques.

Le nom et l'image de Lee restent très populaires. Ses fans se rassemblent le jour de son anniversaire. Un synopsis qu'il avait rédigé pour une série télévisée d'action a inspiré la série « Warrior » diffusée sur HBO Max.

Bruce Lee sera désormais célébré tous les 17 mai à San Francisco, selon un décret signé par le gouverneur de Californie, au Etats-Unis.

Le célèbre acteur devient ainsi le premier Sino-Américain de l'histoire de la cet état à avoir une journée annuelle qui lui est dédiée.

Bruce, figure emblématique des arts martiaux est né à San Francisco,