La Première ministre italienne en quête de gaz algérien

Giorgia Meloni est à Alger pour une visite de travail et d’amitié. La cheffe du gouvernement italien a été accueillie mardi en grande pompe et a rencontré ce mercredi le président Abdelmadjid Tebboune à la présidence.

Cette rencontre, prévue de longue date, intervient dans un contexte géopolitique tendu marqué par la guerre au Moyen-Orient, avec l’arrêt de production de la plus grande usine de liquéfaction de gaz au monde, située à Ras Laffan, au Qatar. Ce site représente environ 20 % de l’offre mondiale de GNL, dont 10 % destinés à l’Union européenne. En 2025, Doha couvrait à elle seule 33 % des besoins de l’Italie en gaz naturel liquéfié. C’est dans ce contexte que Italie cherche à augmenter ses livraisons de gaz auprès de l’Algérie, fournisseur clé en Europe. Rome dépend fortement d’Alger, son premier fournisseur de gaz depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le gaz algérien représente près de 44 % de la production d’électricité italienne, contre une moyenne de 17 % dans l’Union européenne. Première productrice de gaz en Afrique, l’Algérie exporte ses ressources vers l’Europe grâce à un vaste réseau de gazoducs stratégiques.