Soudan : plus de 300 enfants tués au cours des 6 derniers mois

Au Soudan, plus de 300 enfants ont été tués ou blessés au cours des six derniers mois dans le cadre de la guerre qui déchire le pays.

Des décès survenus principalement à la suite de frappes de drones, à l’origine de 60 % des victimes. C’est ce qu’a déclaré, lundi, le Fonds des Nations unies pour l’enfance.

''Les enfants sont pris au piège dans un cycle implacable de violence, de déplacements et de privations '', alerte le représentant de l’UNICEF à Khartoum.

La guerre au Soudan a déjà fait près de 60 000 morts et au moins 13 millions de déplacés, provoquant la pire crise humanitaire au monde.

Plus de 30 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire au Soudan. Le conflit se concentre désormais dans les États du Kordofan, du Darfour et du Nil Bleu. Il oppose, depuis avril 2023, l’armée aux Forces de soutien rapide du général Mohamed Daglo.