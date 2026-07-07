Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Soudan : plus de 300 enfants tués au cours des 6 derniers mois

Une femme et un enfant, déplacés depuis El-Fasher, marchent dans le camp d'El-Afadh, à Al Dabbah, au Soudan, le 13 novembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Soudan

Au Soudan, plus de 300 enfants ont été tués ou blessés au cours des six derniers mois dans le cadre de la guerre qui déchire le pays.

Des décès survenus principalement à la suite de frappes de drones, à l’origine de 60 % des victimes. C’est ce qu’a déclaré, lundi, le Fonds des Nations unies pour l’enfance.

''Les enfants sont pris au piège dans un cycle implacable de violence, de déplacements et de privations '', alerte le représentant de l’UNICEF à Khartoum.

La guerre au Soudan a déjà fait près de 60 000 morts et au moins 13 millions de déplacés, provoquant la pire crise humanitaire au monde.

Plus de 30 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire au Soudan. Le conflit se concentre désormais dans les États du Kordofan, du Darfour et du Nil Bleu. Il oppose, depuis avril 2023, l’armée aux Forces de soutien rapide du général Mohamed Daglo.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.