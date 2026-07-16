Algérie : au moins 11 morts dans l’incendie d’un orphelinat près d’Alger

Au moins onze personnes ont perdu la vie et dix-neuf autres ont été blessées dans l’incendie d’un orphelinat survenu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juillet à El-Mohammadia, dans la banlieue est d’Alger, ont annoncé les services de la Protection civile algérienne.

Le sinistre s’est déclaré à la Fondation de l’enfance assistée, un établissement d’accueil pour enfants. Alertés vers 3 heures du matin, les secours sont rapidement intervenus afin de maîtriser les flammes et d’évacuer les victimes. Les opérations d’extinction étaient toujours en cours jeudi matin, selon un communiqué de la Protection civile.

Les autorités n’ont pas précisé l’âge des victimes et n’ont fourni, à ce stade, aucune indication sur l’origine de l’incendie. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances dans lesquelles le feu s’est déclaré.

En déplacement officiel en Allemagne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Son message a été relayé par l’agence de presse officielle APS.

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, s’est pour sa part rendu dans plusieurs établissements hospitaliers où les blessés ont été pris en charge, notamment à l’hôpital des Grands Brûlés de Zeralda, dans la banlieue d’Alger, puis à l’hôpital Mustapha-Bacha, dans la capitale, selon la télévision publique algérienne.