L'Algérie enquête sur l'incendie de l'orphelinat de Mohammadia qui a fait 11 morts

Les pompiers, la police et les équipes médico-légales ont sécurisé les lieux tandis que les familles endeuillées se rassemblaient devant le bâtiment endommagé. Le Premier ministre Sifi Ghrieb a rendu visite aux survivants hospitalisés et a présenté les condoléances du gouvernement, en indiquant que les équipes médicales avaient reçu pour consigne d’offrir les meilleurs soins possibles aux blessés. La cause de l’incendie n’a pas encore été annoncée. Le drame s’est produit alors que l’Algérie subissait toujours une intense vague de chaleur qui a accru le risque d’incendies dans tout le pays. Les autorités de la protection civile ont fait état de près de 1 000 feux au cours de la semaine précédente, plaçant les services de secours sous forte pression. Les images de l’orphelinat montraient des fenêtres noircies par la suie, des murs endommagés et des pompiers effectuant les dernières vérifications après l’extinction des flammes. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie et établir si des mesures de sécurité supplémentaires seront nécessaires pour protéger les établissements vulnérables lors des épisodes de chaleur extrême.