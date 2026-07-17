Le littoral chilien frappé par une houle de tempête meurtrière

Une puissante marée de tempête a frappé la côte centrale du Chili jeudi 16 juillet, provoquant d'importantes inondations à Penco, dans la région du Biobío. Au moins trois personnes ont perdu la vie, selon les autorités, tandis que les secours ont évacué des habitants et appelé la population à s'éloigner du littoral, toujours exposé à de fortes vagues. Les images tournées sur place montrent des rues entièrement inondées, un policier aidant une habitante à quitter sa maison envahie par les eaux, des riverains écopant leurs logements à l'aide de seaux, ainsi que des bateaux endommagés rejetés sur le rivage. À Penco, l'eau de mer a submergé plusieurs quartiers, dont Malaquías Concha et Barrio Chino, entraînant des évacuations. Dans la ville voisine de Concepción, près de 90 mm de pluie sont tombés, tandis que des rafales atteignant 118 km/h ont été enregistrées à la station météorologique de Carriel Sur. Les vents ont également arraché une partie de la façade d'un centre commercial. Le maire Rodrigo Vera a expliqué que les habitants avaient craint le pire en voyant l'océan Pacifique déborder largement de son niveau habituel. Alors que les eaux commençaient à se retirer, les familles s'efforçaient de nettoyer leurs habitations et d'évacuer la boue et les débris, pendant que les services d'urgence dressaient un premier bilan des dégâts. Les forces de l'ordre continuaient de sécuriser les zones côtières, où les conditions restaient dangereuses. Les météorologues prévoient une accalmie temporaire avant le retour de fortes pluies et de vents violents d'ici samedi. Les autorités restent en état d'alerte et poursuivent leur surveillance de l'ensemble du littoral central chilien.