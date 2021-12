Les Rastafaris face à l'évolution de la société sur le cannabis

Alors que l'opinion publique ainsi que les politiques évoluent vers un usage récréatif et médical du cannabis, les Rastafaris qui se battent pour une dé-criminalisation de la marijuana depuis des décennies réagissent à cette mutation de la société.

La loi rastafari née en Jamaïque dans les années 30 considèrela drogue comme sacrée car elle permettrait grâce à sa ritualisation de rapprocher les croyants du divin.

Quand on regarde le chapitre 30 de l'Exode et qu'on lit l'huile d'onction sainte utilisée par Moïse, le Kaneh Bosm, qui est une première version du mot cannabis, était un ingrédient clé de cette huile. L'Apocalypse dit : "Les feuilles des arbres serviront à la guérison des nations". En tant que Rastafariens, nous savons que c'est l'herbe." a déclaré Mosiyah Tafari, directeur exécutif de la Coalition Rastafari.

Les Rastafaris réclament la légalisation de la marijuana pour garantir la liberté de culte.

_"La dé-criminalisation du Ganga est l'une des étapes pour lesquelles Rastafari, en tant que communauté, a plaidé au niveau mondial. La dé-criminalisation n'est pas la légalisation, qui est la conversation ultime que nous voulons avoir." a expliqué le professeur_Jahlani Niah, directeur du Centre d'études rastafari à l'Université des Antilles.

La marijuana est arrivée sur l'île de la Jamaïque en provenance d'Inde au XIXe siècle, elle s'est répandue par le biais de la culture rastafari et reggae dans les années 1970.

Depuis des décennies, beaucoup de rastafaris ont été incarcérés en raison de leur consommation de cannabis.

"On fait de l'argent sur la même chose que ce pour quoi les gens ont purgé leur peine. Eh bien, nous demandons à ceux qui ont purgé leur peine, avant qu'ils ne légalisent la drogue et que tout le monde puisse la fumer et se promener n'importe où, qu'ils donnent une certaine forme de compensation parce que ces frères et sœurs sont sortis avec des dossiers. Ils sont incapables de travailler jusqu'à ce jour." a ajoutéJoycelyn Walker, aînée de la communauté rastafari.

L’évolution de la société permet de voir des pays comme le Canada, le Malawi et l'Afrique du Sud, à assouplir les lois en matière de cannabis ces dernières années.