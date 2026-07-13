Afrique du Sud : le groupe De Beers ferme sa plus grande mine de diamants pour 2 ans

De Beers a annoncé lundi qu'elle allait suspendre, pendant deux ans, la production de la plus grande mine de diamants d'Afrique du Sud afin de réduire ses coûts, alors que les conditions commerciales restent difficiles.

De Beers est détenue majoritairement par le géant minier britannique Anglo American, qui cherche à se défaire de sa participation alors que le marché des diamants naturels subit une forte pression de la part des pierres synthétiques.

Le rapport indiquait que « les conditions commerciales du diamant brut devraient rester difficiles à court terme », en raison d'une baisse de la production et de la fermeture de plusieurs mines par certains producteurs.

« Dans la lignée des mesures récentes visant à renforcer la résilience de l'entreprise, De Beers a l'intention de suspendre la production de la mine de Venetia, en Afrique du Sud, pendant deux ans afin de réduire ses coûts, tout en rééchelonnant les dépenses d'investissement consacrées à son projet souterrain », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Venetia, située près des frontières avec le Botswana et le Zimbabwe, est exploitée par le groupe De Beers depuis plus de 30 ans.

Elle représente plus de 40 % de la production annuelle de diamants du pays et est le premier producteur en valeur.

Elle emploie environ 4 400 personnes.

En 2012, l'entreprise a commencé à forer sous Venetia, dans l'espoir d'atteindre des gisements de pierres précieuses situés à plus de 1 000 mètres (3 250 pieds) de profondeur.

De Beers avait précédemment indiqué que cette installation produirait environ quatre millions de carats de diamants par an.

Cette mesure prise à la mine de Venetia fait suite à la décision, prise plus tôt cette année, de suspendre le projet d'extension « Tuzo Phase 3 » de la mine de Gahcho Kué, au Canada, a-t-on précisé.

Le PDG, Al Cook, a déclaré que l'entreprise mettait en œuvre un certain nombre de changements visant à renforcer la résilience de ses activités tout en favorisant la création de valeur à long terme.

« Nous sommes conscients que les conditions restent difficiles depuis longtemps alors que le secteur du diamant évolue, mais nous sommes encouragés par les signes de croissance de la demande des consommateurs aux États-Unis et ailleurs, en particulier pour les diamants de haute qualité », a-t-il déclaré.