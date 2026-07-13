Enquête ouverte après la mort du footballeur sud-africain Jayden Adams

La police du Cap a annoncé lundi avoir ouvert une enquête après que le joueur de football sud-africain Jayden Adams a été retrouvé mort ce week-end.

Le corps du jeune homme de 25 ans a été découvert vers 11h du matin samedi dans une propriété du Cap. Sa disparition avait été confirmée par le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie.

Les causes du décès de Jayden Adams restent pour l’heure inconnue. "Les circonstances de cet incident font actuellement l'objet d'une enquête", a affirmé la police du Cap dans un communiqué à l'Associated Press.

S’exprimant à la télévision sud-africaine dimanche, le père du footballeur, Juanito Adams, a déclaré que la famille attendait les résultats de l'autopsie et n'avait pas encore pris de dispositions pour les funérailles.

"Comme vous le savez tous, c'était une mort prématurée. La famille a du mal à s'en remettre", a-t-il expliqué.

"Ça ne sera pas facile de continuer à vivre. Les gens disent que ça deviendra plus facile, mais ce ne sera pas le cas. On apprend simplement à vivre avec."

Jayden Adams a été retrouvé mort seulement deux semaines après avoir participé à la Coupe du monde de football avec les Bafana Bafana.

Le milieu de terrain avait aidé la sélection nationale sud-africaine à se qualifier pour les seizièmes de finale, son meilleur résultat en coupe du monde.

Des hommages ont été rendus à Jayden Adams samedi, lors des quarts de finale de la Coupe du monde opposant l'Angleterre à la Norvège et l'Argentine à la Suisse.