L’Iran promet de venger Ali Khamenei

Moins d'un mois après la conclusion d'un protocole d'accord destiné à apaiser les tensions entre les États-Unis et l'Iran, le risque d'une nouvelle escalade militaire s'accroît. La reprise des frappes ces derniers jours et les déclarations particulièrement offensives des dirigeants des deux pays fragilisent le cessez-le-feu, alors que des discussions indirectes se poursuivent sous médiation omanaise.

Dans un message écrit daté de vendredi et diffusé samedi, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, s'est exprimé pour la première fois depuis les funérailles de son père, Ali Khamenei, tué lors des bombardements israélo-américains ayant marqué le début du conflit. Rarement apparu publiquement depuis sa désignation à la tête de la République islamique en mars, il a promis que « la vengeance » était désormais « inévitable ».

« Nous jurons de venger son sang pur et celui de tous les martyrs de ces deux guerres », écrit-il, affirmant que cette vengeance constitue « la volonté de notre nation » et assurant que les responsables « emporteront dans leur tombe le souhait d'une mort paisible dans leur lit ». Ces propos interviennent dans un contexte de fortes tensions avec Washington, après de nouveaux échanges de frappes malgré les tentatives de relance du dialogue.

Les États-Unis ont repris leurs bombardements à partir de mardi, accusant Téhéran d'être à l'origine d'attaques contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Selon le ministère iranien de la Santé, ces frappes ont fait 17 morts et 115 blessés. En riposte, l'Iran a lancé des attaques contre plusieurs États du Golfe, visant notamment le Koweït, Bahreïn et le Qatar. Une personne a été blessée au Koweït.

Le président américain Donald Trump a de son côté adopté un ton particulièrement menaçant. Sur son réseau Truth Social, il a accusé la République islamique de préparer un attentat contre lui et assuré que « 1 000 missiles » étaient déjà « pointés vers l'Iran », tandis que « des milliers d'autres » pourraient être mobilisés. Il affirme que les forces américaines sont prêtes, « pendant une période d'un an, susceptible d'être prolongée », à « décimer et détruire complètement » le territoire iranien si Téhéran mettait à exécution des menaces d'assassinat visant le président des États-Unis.

Les services de renseignement américains prennent ces menaces au sérieux. Selon plusieurs médias américains, Israël aurait récemment transmis à Washington des informations faisant état d'un projet iranien visant Donald Trump. L'Iran promet depuis plusieurs années de venger la mort du général Qassem Soleimani, chef de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution, tué en janvier 2020 lors d'une frappe américaine ordonnée par Donald Trump durant son premier mandat.

Dans ce climat de défiance, des informations de presse ont également indiqué que les services de sécurité américains avaient recommandé l'utilisation de l'ancien avion présidentiel lors du déplacement de Donald Trump au sommet de l'OTAN en Turquie, estimant que le nouvel appareil offert par le Qatar ne présentait pas les garanties suffisantes face à une éventuelle attaque iranienne. La Maison-Blanche a toutefois démenti que ce changement ait été motivé par des considérations sécuritaires liées à l'Iran.

Malgré la reprise des hostilités, les efforts diplomatiques se poursuivent. Les discussions indirectes entre Washington et Téhéran se tiennent toujours avec la médiation d'Oman, même si Donald Trump a récemment estimé que le cessez-le-feu était « terminé ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, affirme pour sa part que son pays a respecté les engagements conclus le 17 juin. Une source proche des négociateurs iraniens a néanmoins indiqué qu'« aucune négociation n'aura lieu tant que la partie américaine n'aura pas revu ses positions ».

Selon les médias américains Axios et Politico, Washington aurait fixé à Téhéran un ultimatum lui demandant de s'engager publiquement à cesser toute attaque contre les navires transitant par le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures. Dans ce contexte, les déclarations belliqueuses des deux capitales nourrissent les craintes d'une nouvelle détérioration de la situation régionale, alors même que les canaux diplomatiques restent officiellement ouverts.