Mali : des coupures d'eau et d'électricité suite à des actes de sabotage

La capitale malienne subit depuis deux jours d'importantes coupures d'eau et d'électricité à la suite d'un acte de sabotage sur une conduite d'approvisionnement.

Ces coupures interviennent alors que des djihadistes du JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), affilié à Al-Qaïda, imposent depuis des mois des barrages routiers sur les axes principaux menant à Bamako et incendient des dizaines d’autobus, de camions de marchandises et de camions-citernes afin d’étouffer l’économie.

"Suite à un incident sur le réseau de transport d’électricité, la continuité de l’approvisionnement en électricité est gravement perturbée dans plusieurs zones", a déclaré lundi la société de services publics Énergie du Mali (EDM) dans un communiqué, sans préciser la cause de l’incident.

En l’absence d’électricité, l’eau du robinet n’est plus disponible, ce qui oblige les habitants à se tourner vers de petites installations de forage alimentées par l’énergie solaire.

"Il y a eu un sabotage sur la ligne à haute tension alimentant Bamako depuis le barrage de Manantali, à la frontière entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal", a déclaré à l’AFP un responsable de la SOMAGEP, la société malienne chargée de l’approvisionnement en eau potable, sans toutefois pouvoir identifier les auteurs.

"Nous vivons dans un autre monde", a déclaré Oumar Touré, un enseignant de 42 ans résidant dans le quartier de Badalabougou à Bamako.

"Pas de ventilateurs, pas de réfrigérateur, et surtout, pas une goutte d’eau au robinet depuis plus de 24 heures. C’est insupportable", a-t-il ajouté.

Des femmes et des enfants faisaient la queue devant les installations de forage alimentées à l’énergie solaire et les puits de quartier, portant des jerricans en plastique jaune ou les chargeant sur des charrettes à bras.

"Nous nous sommes réveillés à 4 h du matin dans l’espoir de remplir quelques jerrycans, juste pour boire et cuisiner ; la douche devra attendre", a déclaré Fatoumata Diallo, mère de quatre enfants originaire de Sirakoro, dans la périphérie de la ville.

"Les installations de forage sont elles aussi à court d’eau. Les propriétaires nous chassent", a-t-elle ajouté.

Le Mali est confronté depuis 2012 à une crise sécuritaire provoquée par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, ainsi que par des groupes criminels locaux et des séparatistes.