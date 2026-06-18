VivaTech : des solutions numériques pour la logistique agricole en Afrique

La fintech, les solutions bancaires et l’intelligence artificielle occupent une place importante dans l’écosystème des start-up. Mais au-delà de ces grandes tendances, certains projets s’attaquent à des enjeux très concrets, comme la réduction des pertes de récoltes en Afrique, un sujet clé pour la sécurité alimentaire et le développement agricole.

LivraiX développe une solution de logistique des productions agricoles. Un service pensé pour un problème simple : des récoltes qui ne sont pas acheminées assez rapidement et qui peuvent parfois s’abîmer avant d’arriver à destination. Le système repose sur une organisation adaptée aux réalités du terrain en Côte d’Ivoire.

Ibrahima Soumaré est le CEO et fondateur de LivraiX.

« Un producteur ou un exportateur qui souhaite transporter des produits de Djeukoué à San Pedro se connecte simplement à la plateforme. Il indique la quantité de cacao à acheminer. Sa demande est enregistrée et il a automatiquement accès aux transporteurs présents dans la zone, capables de prendre en charge la marchandise et de la livrer.

Le transport est ensuite adapté à la nature du produit. Pour le cacao, par exemple, on utilise un camion. S’il s’agit de tomates, il faut un véhicule adapté au transport des tomates. »

Pour les porteurs de projets, la question du financement et de l’accompagnement reste centrale afin de permettre le passage à l’échelle.

Abdou Mbacké Lo, Lead Innovation & Startup Support à l’ADEPME, explique les dispositifs mis en place.

« Une start-up peut bénéficier d’un accompagnement sous forme de subventions pouvant atteindre 50 millions de francs CFA. Ces financements peuvent être renouvelés pour atteindre jusqu’à 100 millions de francs CFA.

Tout dépend cependant du niveau de maturité de la start-up. Chaque dossier est donc étudié au cas par cas. »

Autre acteur présent à VivaTech, les universités adaptent progressivement leurs formations aux besoins du numérique et de l’innovation.

Le professeur Paul Mapfumo, vice-chancelier de l’Université du Zimbabwe, insiste sur cette évolution.

« La nouvelle philosophie de l’enseignement met l’accent sur l’innovation et l’industrialisation. Nous pensons que c’est la plus grande opportunité dont dispose actuellement le pays, et nous constatons déjà que cette dynamique commence à porter ses fruits. »

Une dynamique qui s’étend désormais à différents secteurs, notamment celui de l’agriculture.

Des initiatives qui illustrent la montée en puissance des solutions numériques dans le secteur agricole.