Mozambique : Total relance son projet gazier après 5 ans d'interruption

Le groupe TotalEnergies a relancé ce jeudi son projet gazier dans le nord du Mozambique, après cinq années d’interruption consécutives à une attaque djihadiste survenue en 2021, qui avait fait environ 800 morts.

Baptisé Mozambique LNG, le projet est implanté dans la province de Cabo Delgado, une région toujours marquée par des violences djihadistes récurrentes.

Le groupe pétro-gazier a par ailleurs sollicité auprès des autorités de Maputo une prolongation de dix ans de sa concession, soit plus du double de la durée du retard accumulé. Estimé à 20 milliards de dollars, le projet prévoit l’exploitation de champs gaziers situés en eaux profondes, à près de 2 000 mètres sous la surface de l’océan. Le gaz extrait sera ensuite acheminé par un gazoduc sous-marin vers un vaste complexe industriel terrestre, où il sera liquéfié avant d’être exporté.

Les ONG environnementales dénoncent toutefois un projet qu’elles qualifient de « bombe climatique », l’accusant d’entraîner de graves violations des droits humains et d’être lié à des crimes présumés contre des civils.

En décembre dernier, le Royaume-Uni a annulé un financement de 1,15 milliard de dollars initialement promis au groupe français, estimant l’investissement trop risqué en raison de la menace sécuritaire persistante. Les Pays-Bas envisagent également de se retirer du projet.

De son côté, le gouvernement mozambicain a salué la reprise du projet dans un communiqué, affirmant être « capable de surmonter les défis et de restaurer la confiance des investisseurs nationaux et étrangers ».