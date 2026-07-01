Soudan : l'armée annonce avoir repris une ville stratégique près du Tchad

L'armée soudanaise a déclaré avoir repris Kulbus, une ville stratégique située près de la frontière tchadienne, ce qui semble être sa plus grande avancée militaire dans l'ouest du Darfour depuis la chute d'El-Fasher l'année dernière.

Les Forces de soutien rapide (RSF), en guerre contre l’armée depuis avril 2023, ont consolidé leur contrôle sur la majeure partie du Darfour après s’être emparées d’El-Fasher, dernier bastion de l’armée dans la région.

L’armée et ses alliés des Forces conjointes, une coalition de groupes armés, ont quant à eux conservé des poches de contrôle le long de la frontière tchadienne.

Kulbus se trouve sur un corridor stratégique près de la frontière, à peu près à mi-chemin entre la ville frontalière d’Al-Tina, contrôlée par l’armée dans le Darfour du Nord, et El-Geneina, la capitale du Darfour occidental, qui reste sous le contrôle des RSF.

Dans un communiqué publié lundi soir, les Forces conjointes ont déclaré que leurs combattants avaient pris le « contrôle total » de la ville du Darfour-Ouest à l’issue de ce qu’elles ont qualifié de « batailles décisives », affirmant avoir infligé de lourdes pertes aux unités des RSF et saisi des véhicules et des armes.

Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante et les RSF n’ont pas fait de commentaire.

Dans un communiqué distinct, un groupe de résistance populaire pro-armée a accusé les RSF d’utiliser Kulbus comme base arrière pour « des milliers de combattants traversant la frontière » et comme plaque tournante logistique clé reliée à El-Geneina.

Des images vidéo diffusées par les médias locaux semblaient montrer des hommes vêtus d’uniformes de l’armée soudanaise en train de célébrer devant un panneau indiquant « État du Darfour-Ouest — Localité de Kulbus ».

Les combats se sont intensifiés ces derniers mois le long de la frontière entre le Darfour du Nord et le Darfour de l’Ouest, alors que l’armée cherche à sécuriser un couloir stratégique le long de la frontière avec le Tchad, qu’elle accuse d’être aligné sur les RSF.

Al-Tina, déjà menacée de famine selon l’ONU, a subi des attaques répétées des RSF cette année.

Ces derniers jours, l’ONU, plusieurs gouvernements et des organisations humanitaires ont mis en garde contre une éventuelle offensive des RSF sur El-Obeid, une ville clé de la région voisine du Kordofan, faisant craindre une répétition de l’assaut qui avait conduit à la chute d’El-Fasher.

Ce conflit, qui en est désormais à sa quatrième année, a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et provoqué la plus grande crise alimentaire au monde.