Guerre au Soudan : 546 cas de violence sexuelle vérifiés

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a publié son dernier rapport sur l’usage de la violence sexuelle comme « arme de guerre » tout au long du conflit au Soudan. L’entité a vérifié 546 cas à travers le pays et appelle à des enquêtes indépendantes et à la responsabilisation des coupables.

Selon le rapport, ces centaines de cas vérifiés ne représentent qu’une fraction de l’ampleur réelle des exactions.

546 incidents de violences sexuelles liées au conflit ont été recensés dans 16 des 18 États du Soudan entre le début du conflit en avril 2023 et la mi-avril 2026, touchant au moins 838 victimes, dont 539 femmes, 284 filles, huit hommes et sept garçons.

Le rapport indique que les violences sexuelles ont accompagné à la fois l’extension géographique du conflit et les itinéraires de déplacement, et qu’elles ont été utilisées pour terroriser et traumatiser les civils. Avertissant que l'impunité alimente de nouveaux abus.

« Comme je l’avais signalé à la fin de ma mission au Soudan en janvier, les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre », a déclaré Volker Turk, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, dans un communiqué. « Il s’agit d’un crime de guerre et, si ces actes sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, d’un crime contre l’humanité. »

La plupart des incidents vérifiés ont été attribués à des hommes portant l’uniforme des Forces de soutien rapide (RSF), à des groupes affiliés et à des milices arabes, bien que des exactions aient également été liées aux Forces armées soudanaises et à d’autres acteurs armés.

Le rapport fait état de viols, de viols collectifs, d’esclavage sexuel, de mariages forcés et de tortures sexuelles.