L’Iran veut mener seul les opérations de déminage du détroit d’Ormuz

Le gouvernement iranien a réaffirmé, lundi, sa position de souveraineté exclusive sur les opérations de déminage dans le détroit d’Ormuz, zone maritime hautement stratégique pour le transit pétrolier mondial.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que ces opérations seraient menées « par l’Iran seul », conformément au protocole d’accord d’Islamabad, excluant toute forme de coopération étrangère sur ce dossier sensible.

Cette déclaration intervient en réaction aux propos du président français Emmanuel Macron, qui avait annoncé plus tôt dans la journée que la France et Oman entendaient collaborer avec plusieurs partenaires internationaux afin de procéder au déminage du détroit d’Ormuz et d’y renforcer la sécurité des routes maritimes. Ces échanges avaient eu lieu à la suite d’un entretien avec le sultan omanais Haitham ben Tariq, en visite officielle en France.

Téhéran a vivement réagi à cette initiative, estimant que la situation régionale demeure « délicate et complexe » et appelant la France à ne pas « compliquer davantage la situation par des actions provocatrices ». Le ministère iranien des Affaires étrangères a ainsi mis en garde contre toute ingérence extérieure, insistant sur le caractère strictement national des opérations de sécurisation maritime dans la zone.

Ces tensions diplomatiques surviennent dans un contexte de recrudescence des inquiétudes liées à la sécurité du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, corridor essentiel par lequel transite une part significative des exportations mondiales d’hydrocarbures. Après une relative accalmie consécutive à un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran, le Centre conjoint d’information maritime (JMIC), sous direction américaine, avait abaissé le niveau de menace dans la région.

Cependant, plusieurs incidents récents ont ravivé les préoccupations internationales : un porte-conteneurs et un pétrolier ont été attaqués la semaine dernière dans les eaux voisines. Le Commandement central américain a déclaré vendredi dernier que les forces américaines avaient frappé des cibles iraniennes en réponse à une attaque contre un navire commercial près du détroit d’Ormuz la veille.