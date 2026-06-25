Détroit Ormuz : le trafic reprend malgré des tensions persistantes

Des navires ont de nouveau été aperçus mercredi dans le détroit d’Ormuz, alors que l’Organisation maritime internationale (OMI) met en œuvre un plan destiné à permettre le passage des bâtiments immobilisés dans cette voie maritime cruciale pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Selon le secrétaire général de l’OMI, Arsenio Dominguez, l’opération est menée en coordination avec l’Iran, Oman, les autres États riverains du Golfe, les États-Unis ainsi que les acteurs du secteur maritime. Elle vise à évacuer quelque 11 000 membres d’équipage toujours bloqués à bord de navires dans la région.

« Nous avons obtenu les garanties de sécurité nécessaires et vérifié avec soin les conditions de navigation afin de soutenir ces opérations », a indiqué Arsenio Dominguez. L’organisation précise que les mouvements de navires seront réalisés de manière progressive afin de limiter les risques de collision.

Malgré ces avancées, la situation demeure précaire. Le cessez-le-feu conclu récemment a déjà été mis à l’épreuve après l’annonce par l’Iran d’une nouvelle fermeture du détroit en raison des affrontements opposant Israël au Hezbollah au Liban. Washington affirme poursuivre les discussions avec les différentes parties afin de garantir le maintien de la libre circulation dans cette zone stratégique.

Les données de suivi maritime montrent néanmoins une amélioration graduelle du trafic. Selon la société Kpler, 25 navires transportant des matières premières ont franchi le détroit mardi, contre 17 recensés jusqu’à mercredi après-midi. Ces chiffres pourraient encore être révisés à la hausse à mesure que les traversées sont confirmées par l’imagerie satellite.

Même si ces volumes restent inférieurs aux 38 passages enregistrés lundi le niveau le plus élevé depuis la fermeture du détroit par l’Iran au début du conflit régional ils témoignent d’un redressement notable par rapport à la période comprise entre le 1er mars et le 14 juin, durant laquelle moins de dix navires par jour empruntaient cette route.

Depuis le protocole d’accord conclu le 14 juin entre les États-Unis et l’Iran, le nombre moyen de transits est remonté à environ 22 navires par jour. En temps normal, près de 120 bâtiments traversent quotidiennement le détroit d’Ormuz, par lequel transitent environ 20 % des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Pour faciliter l’évacuation des équipages et fluidifier le trafic, l’OMI a établi de nouvelles routes maritimes. Celles-ci comprennent notamment un couloir longeant les côtes omanaises pour les navires quittant le Golfe ainsi qu’une route passant dans les eaux iraniennes pour le trafic dans les deux sens.

L’agence onusienne espère porter rapidement à une cinquantaine le nombre de navires évacués chaque jour grâce à ce dispositif.

Les très grands pétroliers (VLCC), capables de transporter plus de deux millions de barils de pétrole, sont également de plus en plus nombreux à reprendre la mer. Trois de ces superpétroliers ont franchi le détroit mercredi, transportant au total 4,1 millions de barils de brut hors du Golfe. La veille, cinq VLCC avaient effectué la traversée, dont trois chargés.

Parallèlement, le trafic lié à l’Iran connaît un regain d’activité. Au moins quatre navires associés au commerce iranien ont franchi le détroit depuis mardi. Cette évolution intervient après la décision des États-Unis de suspendre temporairement certaines sanctions visant le secteur pétrolier iranien jusqu’au 21 août, permettant à Téhéran de produire, vendre et exporter du pétrole et des produits raffinés.

Washington a également indiqué ne plus appliquer le blocus des ports iraniens instauré en avril, une mesure qui avait fortement réduit le trafic maritime lié à l’Iran dans le détroit d’Ormuz.