Ghana : des inondations paralysent Accra et font trois morts

Des pluies torrentielles ont provoqué lundi des inondations dans toute la ville d'Accra, faisant au moins trois morts, selon les autorités et les médias locaux, et obligeant les secouristes ghanéens à sillonner la ville en bateau.

Les inondations sont fréquentes pendant la saison des pluies au Ghana, mais les habitants affirment que les inondations dans la capitale se sont aggravées ces dernières années en raison d’une urbanisation rapide associée à un manque d’investissements dans les infrastructures de drainage. Dans la banlieue est de Tse Addo, les secours et des bénévoles locaux ont utilisé des bateaux pour secourir au moins 15 enfants et un nourrisson après que les pluies, qui ont commencé à s'abattre sur la ville à 3 h du matin, ont inondé le quartier.

Les autorités locales ont indiqué que le corps d’un homme d’une soixantaine d’années avait été retrouvé dans le quartier d’Alajo, situé en contrebas, où les eaux de crue ont également endommagé des véhicules et des habitations. Par ailleurs, des journalistes présents dans le quartier ont signalé que deux autres personnes avaient trouvé la mort après que les eaux montantes ont été en contact avec des câbles électriques dans leur domicile. Le ministère de l’Intérieur a exhorté les habitants à éviter tout déplacement non indispensable, tandis que la police, l’armée et les pompiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de sauvetage.

La région métropolitaine du Grand Accra compte plus de cinq millions d’habitants ; les inondations y perturbent fréquemment les transports, endommagent les habitations et les commerces, et font des victimes lors des périodes de fortes pluies. « Malheureusement, ma maison est inondée », a déclaré à l’AFP Philip Mensah, journaliste à la retraite âgé de 67 ans, ajoutant que sa « collection de disques vinyles des années 1970 est désormais sous l’eau ». Patience Naa Adjeley Adjei a expliqué avoir passé des heures à essayer d’empêcher l’eau d’envahir sa chambre.

L'Agence météorologique du Ghana a averti que des nuages porteurs de pluie devraient persister au-dessus du sud-est du pays avant de se déplacer vers l'ouest plus tard dans la journée de lundi, augmentant ainsi le risque de nouvelles inondations.