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RDC : l'épidémie d'Ebola grimpe à 1 155 cas confirmés, dont 304 décès

Un ambulancier transporte un cas suspect d'Ebola vers un centre de soins à Bunia, au Congo, ce 15 juin 2026   -  
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AP Photo/Moses Sawasawa
By Ali Bamba

avec AFP

République démocratique du Congo

Le ministère de la Communication et des Médias a indiqué que le pays avait recensé 1 155 cas confirmés d’Ebola, dont 304 décès. Il a également précisé que 138 patients s’étaient rétablis, tandis que 326 autres étaient toujours en traitement ou en isolement.

Le ministère a également confirmé qu'un médecin français ayant participé à la lutte contre Ebola dans la province d'Ituri, épicentre de l'épidémie, a été testé positif au virus. Dans un message publié sur X, il a indiqué que les autorités sanitaires des deux pays suivaient de près la situation.

Dans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre la maladie, la RDC a mis en place des règles de voyage plus strictes pour les personnes revenant de zones touchées par le virus Ebola.

En vertu d’un décret signé mercredi par le ministre de la Santé, Roger Kamba, les professionnels de santé, le personnel de laboratoire et les équipes d’intervention d’urgence revenant de régions touchées par le virus Ebola doivent se soumettre à une surveillance sanitaire active pendant 21 jours. Pendant cette période, il leur est interdit de voyager, tant au niveau national qu’international.

Le décret précise également que toute personne ayant séjourné dans une province touchée par Ebola ne peut voyager à l’étranger qu’après avoir passé 21 jours en dehors de la zone touchée. De plus, tous les passagers quittant le pays sur des vols internationaux doivent remplir un formulaire de déclaration sanitaire délivré par les autorités sanitaires aux frontières, tandis que les compagnies aériennes sont chargées de veiller au respect de cette obligation.

Cette épidémie, déclarée à la mi-mai, est causée par le virus Ebola de Bundibugyo, pour lequel il n'existe actuellement ni vaccin homologué ni traitement spécifique.

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