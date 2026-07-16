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La France et le Maroc consolident leur nouveau rapprochement

Le roi Mohammed VI du Maroc, rencontre le président français Emmanuel Macron au Palais royal de Rabat, au Maroc, le 14 juin 2017.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu est en visite officielle au Maroc. Le déplacement vise à consolider le rapprochement entre Paris et Rabat, entamé lors de la visite d’Emmanuel Macron au royaume chérifien en octobre 2024, après trois années de brouille.

Signe du réchauffement des relations, l’organisation de la 15e "rencontre de haut niveau" entre les deux pays, après un passage à vide de sept ans.

Le Premier ministre français s’est rendu jeudi au mausolée royal pour un dépôt de gerbes sur les tombes des rois Mohammed V et Hassan II.

C’est dans ce contexte qu’un consortium de médias internationaux a publié de nouvelles enquêtes sur l'espionnage présumé mené par le Maroc, à l'aide du logiciel Pegasus, contre des responsables français : pomme de discorde entre les deux pays en 2021.

"Notre objectif, c'est de renforcer le cadre de coopération et de confiance avec les Marocains", a réagi jeudi l'entourage du président français.

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