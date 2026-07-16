Ukraine : des centaines de manifestants en colère dénoncent le limogeage du ministre de la Défense

Des centaines de manifestants ont défilé dans le centre de Kyiv jeudi 16 juillet, scandant « Honte » derrière des banderoles proclamant « L'armée est la priorité ». Au milieu de la foule, une femme portant un enfant brandissait une pancarte où l'on pouvait lire : « Je ne veux pas mourir. » La mobilisation est intervenue au lendemain du limogeage du ministre de la Défense Mykhailo Fedorov par le président Volodymyr Zelenskyy, dans le cadre d'un vaste remaniement gouvernemental. Âgé de 35 ans, Fedorov quitte ses fonctions après seulement six mois, alors que le Parlement a également entériné la démission de la Première ministre Yulia Svyrydenko et approuvé la nomination de Serhii Koretskyi, ancien directeur du groupe énergétique Naftogaz, pour lui succéder. Réputé pour avoir accéléré le développement des drones militaires et porté plusieurs réformes, Fedorov était considéré comme l'un des artisans du ralentissement de l'offensive russe. Le président ukrainien n'a donné aucune explication publique à cette décision, même si des informations non confirmées évoquent des désaccords avec le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrskyi. Plusieurs responsables, dont un commandant adjoint de l'armée de l'air, ont démissionné en signe de protestation. Des rassemblements similaires ont également eu lieu à Dnipro et à Odessa. Il s'agit du quatrième remaniement du gouvernement ukrainien depuis le début de l'invasion russe en 2022.