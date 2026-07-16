Nouvel incendie en Aragon après le drame d'Almería : l'Espagne en alerte maximale

L'incendie, qui s'est déclaré le 15 juillet près d'Ores, dans la région d'Aragon, au nord-est de l'Espagne, en pleine vague de chaleur, s'est rapidement propagé dans une végétation extrêmement sèche, entraînant l'évacuation préventive d'au moins cinq villages. Un épais panache de fumée a recouvert la zone tandis que les flammes menaçaient habitations, terres agricoles et infrastructures. Des sapeurs-pompiers appuyés par l'Unité militaire d'urgence (UME) ont été mobilisés pour contenir le sinistre. Au sol, les équipes ont déployé des lances à haute pression et créé des pare-feu, pendant que des hélicoptères et des avions bombardiers d'eau multipliaient les largages sur un terrain escarpé difficile d'accès. Les autorités régionales ont décrit cet incendie comme l'une des situations les plus critiques qu'ait connues l'Aragon ces dernières années. Les secours font face à des conditions extrêmes, avec des températures proches de 40 °C, une humidité très faible et des vents changeants qui rendent le comportement du feu particulièrement imprévisible. Ce nouveau sinistre survient une semaine seulement après l'incendie le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Espagne, qui a fait 13 morts dans la province d'Almería, relançant les inquiétudes sur la capacité du pays à faire face à des feux de forêt toujours plus violents. Le Premier ministre Pedro Sánchez a assuré que l'État apporterait tout son soutien aux opérations de secours et aux populations touchées. Selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), près de 400 000 hectares ont brûlé en Espagne lors de la saison record de l'an dernier. Les spécialistes estiment que les vagues de chaleur plus fréquentes, la sécheresse et le changement climatique rendent les incendies de plus en plus précoces, intenses et difficiles à maîtriser dans le sud de l'Europe.