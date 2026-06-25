Ebola en RDC : des essais cliniques de traitements vont être lancés

République démocratique du Congo
L’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé le lancement d’essais cliniques de deux traitements potentiels pour lutter contre l'épidémie mortelle d’Ebola.
Ces tests devraient avoir lieu à partir de la semaine prochaine en République démocratique du Congo où 1 048 cas d’Ebola, dont 277 décès, ont été confirmés depuis que l’épidémie a été déclarée le 15 mai.
« L’OMS et ses partenaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés afin de les informer et de les impliquer dans ces essais. Nous veillons également à ce que ces communautés aient accès à ces traitements s’ils s’avèrent sûrs et efficaces. L’essai sera mené par un consortium de partenaires, comprenant l’Institut national de recherche biomédicale de la RDC, ALIMA, l’université d’Oxford et l’OMS. », a expliquéTedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.
Cette épidémie est due à la souche rare du virus Ebola dite « Bundibugyo », pour laquelle il n’existe ni vaccin ni traitement approuvé.
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