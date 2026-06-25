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Ebola en RDC : des essais cliniques de traitements vont être lancés

Des professionnels de santé s'occupent d'un patient atteint d'Ebola au centre de traitement de Rwampara, en Ituri (Congo), ce jeudi 18 juin 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

République démocratique du Congo

L’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé le lancement d’essais cliniques de deux traitements potentiels pour lutter contre l'épidémie mortelle d’Ebola.

Ces tests devraient avoir lieu à partir de la semaine prochaine en République démocratique du Congo où 1 048 cas d’Ebola, dont 277 décès, ont été confirmés depuis que l’épidémie a été déclarée le 15 mai.

« L’OMS et ses partenaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés afin de les informer et de les impliquer dans ces essais. Nous veillons également à ce que ces communautés aient accès à ces traitements s’ils s’avèrent sûrs et efficaces. L’essai sera mené par un consortium de partenaires, comprenant l’Institut national de recherche biomédicale de la RDC, ALIMA, l’université d’Oxford et l’OMS. », a expliquéTedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Cette épidémie est due à la souche rare du virus Ebola dite « Bundibugyo », pour laquelle il n’existe ni vaccin ni traitement approuvé.

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