Ebola en RDC : des essais cliniques de traitements vont être lancés

L’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé le lancement d’essais cliniques de deux traitements potentiels pour lutter contre l'épidémie mortelle d’Ebola.

Ces tests devraient avoir lieu à partir de la semaine prochaine en République démocratique du Congo où 1 048 cas d’Ebola, dont 277 décès, ont été confirmés depuis que l’épidémie a été déclarée le 15 mai.

« L’OMS et ses partenaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés afin de les informer et de les impliquer dans ces essais. Nous veillons également à ce que ces communautés aient accès à ces traitements s’ils s’avèrent sûrs et efficaces. L’essai sera mené par un consortium de partenaires, comprenant l’Institut national de recherche biomédicale de la RDC, ALIMA, l’université d’Oxford et l’OMS. », a expliquéTedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Cette épidémie est due à la souche rare du virus Ebola dite « Bundibugyo », pour laquelle il n’existe ni vaccin ni traitement approuvé.