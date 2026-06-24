Ebola : le risque mondial « reste faible », OMS

Alors que la France a annoncé mercredi son premier cas confirmé d’Ebola identifié sur son territoire, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que le risque mondial « reste faible » lié à une épidémie mortelle d’Ebola centrée en République démocratique du Congo.

Le cas d’Ebola confirmé en France est le premier cas de cette fièvre hémorragique mortelle identifié hors du continent africain depuis le début de l'épidémie actuelle, qui a également touché l'Ouganda.

« Chaque fois qu’un cas est signalé en Europe ou dans d’autres régions du monde en dehors de l’Afrique, j’observe une réaction excessive. Mais je ne pense pas qu’une telle réaction soit nécessaire. Il n’y a pas lieu de paniquer, car au cours des 50 dernières années, le nombre de cas détectés hors d’Afrique est inférieur à 30, 3-0. Bien sûr, il y a des milliers de cas en Afrique, mais moins de 30 dans le reste du monde en 50 ans. Le risque pour le reste du monde est donc faible. », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Le cas confirmé mercredi concernait un médecin qui travaillait pour l’Alliance pour l’action médicale internationale (ALIMA), a indiqué l’ONG. Il revenait d’un voyage en RDCDes efforts étaient en cours pour identifier les contacts potentiels.

« L’OMS conseille aux pays de faciliter le déploiement en toute sécurité du personnel intervenant face à cette épidémie. Cela implique notamment de veiller à ce que les organisations déployant du personnel fournissent des informations claires sur les risques, sur la manière de réduire et de gérer les risques d’exposition, et à ce que les pays soient prêts à faciliter l’évacuation si nécessaire. », a ajouté le directeur général dd l'OMS.

La 17e épidémie d’Ebola en RDC a été déclarée le 15 mai après plusieurs décès inexpliqués dans la province d’Ituri, située à l’est du pays, riche en minerais mais instable et en proie à des groupes armés.