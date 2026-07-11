Donald Trump menace de « décimer complètement » l’Iran en cas de tentative d’assassinat

Le président américain a affirmé que les États-Unis détruiraient « complètement » l’Iran si Téhéran tentait de l’assassiner, dans un contexte de regain de tensions malgré le protocole de cessez-le-feu signé en juin. Alors que Washington et Téhéran s'accusent mutuellement de violer leurs engagements, les canaux diplomatiques demeurent ouverts sous l'égide de plusieurs médiateurs régionaux.

La tension est de nouveau montée d'un cran entre Washington et Téhéran. Donald Trump a menacé, vendredi 10 juillet, de « décimer et détruire complètement » l'Iran si les autorités iraniennes tentaient de l'assassiner, quelques semaines après la signature d'un protocole d'accord de cessez-le-feu destiné à ouvrir la voie à une désescalade.

Sur son réseau social Truth Social, le président américain a affirmé que « 1 000 missiles sont prêts à tirer » sur la République islamique et que « des milliers d'autres suivront immédiatement » si le gouvernement iranien mettait à exécution une menace d'assassinat visant le président des États-Unis. Il a ajouté que « les ordres ont déjà été donnés » et que l'armée américaine était « prête, disposée et capable » de mener, pendant une période d'un an renouvelable, une campagne destinée à « décimer et détruire complètement toutes les régions d'Iran ».

Ces déclarations interviennent alors que la presse américaine a fait état d'informations transmises par les services de renseignement israéliens évoquant un éventuel nouveau projet d'attentat contre Donald Trump attribué à l'Iran. Interrogé par le New York Post, le président américain a toutefois relativisé ces informations, affirmant qu'Israël n'avait « rien trouvé de tel » et estimant être « en tête de liste depuis longtemps ».

Les relations entre Washington et Téhéran se sont de nouveau fortement dégradées après la reprise des hostilités cette semaine. Les États-Unis accusent l'Iran d'être responsable d'attaques contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, axe stratégique par lequel transite une part importante du commerce mondial d'hydrocarbures. En réponse, les forces américaines ont mené des frappes contre des cibles iraniennes durant deux nuits consécutives. L'Iran a riposté en visant le Koweït, Bahreïn et le Qatar, ce dernier jouant pourtant un rôle de médiateur dans le conflit.

Donald Trump a par ailleurs déclaré que le cessez-le-feu conclu le 17 juin était désormais « terminé », tout en indiquant être disposé à poursuivre les discussions avec Téhéran afin de mettre un terme au conflit. Selon plusieurs médias américains, Washington aurait fixé à l'Iran un ultimatum expirant samedi pour annoncer publiquement la fin de toute attaque dans le détroit d'Ormuz.

De son côté, Téhéran a assuré samedi avoir « tenu parole » vis-à-vis des États-Unis depuis la signature du protocole d'accord de cessez-le-feu. Les autorités iraniennes dénoncent en revanche le rétablissement par Washington des sanctions contre les exportations pétrolières iraniennes, qualifié de « violation » des engagements pris par les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, doit se rendre à Oman afin de poursuivre les efforts diplomatiques engagés avec les médiateurs régionaux, notamment le Qatar et le Pakistan.

L'hostilité de la République islamique envers Donald Trump remonte à l'élimination du général Qassem Soleimani, tué en janvier 2020 sur ordre du président américain lors de son premier mandat. Les tensions se sont encore accrues après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué lors du déclenchement de la guerre à la fin du mois de février. Malgré les menaces réciproques et la reprise des affrontements, les contacts diplomatiques entre les deux camps n'ont pas été totalement rompus.