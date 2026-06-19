Sommet international des chefs religieux en Malaisie : comment la foi peut autonomiser les jeunes

En partenariat avec Muslim World League

Organisés par la Malaisie en collaboration avec la Ligue islamique mondiale, le sommet et la quatrième conférence des universitaires d'Asie du Sud-Est qui a suivi ont réuni plus de 2 500 participants venus de 49 pays.

Les intervenants ont souligné que la dignité humaine et l'harmonie interconfessionnelle sont essentielles à l'édification de sociétés stables, insistant sur le fait que la religion ne doit pas être une source de division ou de racisme, mais une passerelle vers l'unité.

L'impact de l'intelligence artificielle et la montée de la désinformation ont dominé les débats, les participants mettant en garde contre l'utilisation abusive des outils génératifs et la propagation de la désinformation. Par ailleurs, les intervenants ont souligné que l'éducation et le dialogue interculturel constituaient des outils essentiels pour lutter contre les discours préjudiciables.

Le sommet s'est conclu par un appel à renforcer l'engagement des jeunes, à promouvoir une culture responsable et à favoriser une société mondiale plus inclusive et plus tolérante.