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CPI : Karim Khan de nouveau suspendu, cette fois par le barreau britannique

CPI : Karim Khan de nouveau suspendu, cette fois par le barreau britannique
Le procureur Karim Khan, au centre, à la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas, le 26 septembre 2022.   -  
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By Rédaction Africanews

avec Agences

Royaume-Uni

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été suspendu à titre provisoire par le Bar Standards Board (BSB), l’autorité de régulation de la profession d’avocat en Angleterre et au Pays de Galles.

Cette décision, à effet immédiat, fait suite à la suspension prononcée le 8 juin par la CPI elle-même, dans le cadre d’une enquête visant des accusations de comportement sexuel inapproprié.

Le BSB précise qu’il s’agit d’une mesure conservatoire, dépourvue de jugement sur le fond, destinée à s’appliquer dans l’attente des conclusions des investigations en cours. L’affaire sera examinée par un comité indépendant lors d’une audience prévue dans les quatre prochaines semaines.

Âgé de 56 ans, Karim Khan conteste fermement l’ensemble des accusations portées à son encontre. Cette procédure intervient alors qu’il dirigeait depuis 2021 le bureau du procureur de la CPI, institution sous sa responsabilité ayant ouvert ou poursuivi plusieurs dossiers majeurs liés notamment à la situation en Ukraine, au Soudan et au conflit israélo-palestinien.

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