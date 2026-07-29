Tensions RDC-Rwanda : le Congo signe un protocole de reddition avec les FDLR

Les autorités congolaises, ont annoncé la signature d’un protocole de reddition avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR.

Floribert Anzuluni, ministre de l’Intégration régionale de la République démocratique du Congo, l’a donc annoncé à la télévision nationale.

Le protocole indiquerait que les FLDR se sont engagés à déposer les armes, à se cantonner avant de rentrer au Rwanda ou d’aller dans un pays tiers qui serait prêt à accueillir ces combattants démobilisés.

Les Forces démocratiques de libération du Rwanda sont un groupe armé, composé à l’origine d’anciens génocidaires rwandais qui ont fui vers la République démocratique du Congo après le massacre de 1994.

Alors qu’ils sévissent depuis, à l’est de la RDC, le gouvernement rwandais justifie ses interventions sur le territoire congolais par la présence supposée dangereuse des FDLR.

La neutralisation de cette menace est l’un des engagements congolais lors de la signature de l’accord de paix de Washington.

Selon le ministre rwandais des Affaires étrangères ce protocole « n’est pas conforme à l’accord de Washington, que c’est une manipulation de Kinshasa, c’est un non-événement ».

Le ministre de l’Intégration régionale a précisé qu’un plan opérationnel doit être présenté dans les prochains jours avec un chronogramme, un budget et une répartition des tâches.