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Nigeria : au moins 30 morts dans l'attaque contre un village au nord

Des policiers devant un camion dans un ancien camp d'extrémistes islamistes près de Marte, au Nigeria, le mercredi 5 juin 2013.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Nigéria

Au Nigeria, une attaque perpétrée par des hommes armés lundi contre un village dans l'État de Kaduna, au nord-ouest, a fait au moins 30 morts, dont huit enfants, rapporte Reuters.

Les assaillants ont ouvert le feu au hasard et ont incendié des habitations. L’attaque, qui s’est déroulée précisément dans le village de Naridon, dans la circonscription administrative de Kauru, n’a pas encore été revendiquée.

Le Nord-Ouest et le centre du Nigeria sont en proie aux exactions de groupes armés. Les islamistes de Boko Haram et de l’ISWAP écument des pans entiers de la partie septentrionale du pays le plus peuplé du continent.

Des groupes qui se nourrissent souvent des rançons versées pour la libération des otages.

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