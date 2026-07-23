Afrique du Sud : économie et G20 au menu de la visite du chef de la diplomatie allemande

La croissance économique et l’accélération de la transition énergétique juste ont été au menu des échanges entre le ministre allemand des Affaires étrangères et son homologue sud-africain.

Le chef de la diplomatie allemande n’a pas échappé à la question concernant l’exclusion de l’Afrique du Sud du sommet du G20 en Floride par les États-Unis.

''(Nous) serons bien sûr disposés à faire entendre les préoccupations de l’Afrique du Sud dans le cadre du G20, et surtout, je compte sur le fait que cette interruption ne soit pas définitive, mais que l’Afrique du Sud puisse à nouveau participer en tant que membre à part entière du Conseil du G20 l’année prochaine.'' , a répondu Johann Wadephul, ministre fédéral allemand des Affaires étrangères :

Le chef de la diplomatie sud-africaine de son côté s’est interrogé sur le sens du G20 sans un de ses membres fondateurs.

''Lorsqu’un membre fondateur du G20 n’est pas présent à la table des négociations, non pas parce qu’il ne s’est pas retiré de son plein gré, mais plutôt parce qu’il en a été exclu par la présidence du G20. Peut-on encore parler de G20 dans ces conditions ? Nous estimons donc qu’il est nécessaire que tous les États membres du G20 définissent quelle sera la composition de la table ronde à Washington. Peut-on encore parler de G20 lorsqu’ un membre fondateur, en est exclu ?'', s'est interrogé Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères de l’Afrique du Sud.

En novembre 2025, Donald Trump avait annoncé que l’Afrique du Sud ne serait pas invitée au sommet du G20 à Miami. Le président américain accuse Pretoria de persécuter les sud-africains blancs.