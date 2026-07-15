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Zambie : l'ancien vice-président Guy Scott s'éteint à l'âge de 82 ans

Le vice-président de la Zambie, Guy Scott, salue les responsables de la défense et de la sécurité peu après avoir pris ses fonctions de président par intérim.   -  
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By Ali Bamba

Zambie

L'ancien vice-président de la Zambie, Guy Scott, qui fut brièvement le seul chef d'État blanc d'Afrique depuis la fin de l'apartheid, est décédé mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé le gouvernement.

Cet économiste, né en Zambie de parents écossais, est décédé dans sa ferme située à Lusaka, la capitale, après une brève maladie, a indiqué Patrick Kangwa, secrétaire du Conseil des ministres, dans un communiqué.

Scott a occupé le poste de vice-président de ce pays d'Afrique australe producteur de cuivre de 2011 à 2014.

Il est devenu président par intérim en 2014 à la suite du décès du président Michael Sata, devenant ainsi le premier chef d'État blanc d'Afrique depuis F.W. de Klerk en Afrique du Sud.

Scott a occupé ce poste pendant près de trois mois, mais la Constitution l'empêchait de se présenter à l'élection présidentielle, car ses parents n'étaient pas zambiens de naissance.

Edgar Lungu lui a succédé et a dirigé le pays de 2015 à 2021.

La Zambie doit organiser des élections le mois prochain.

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