Iran : le cercueil d'Ali Khamenei traverse une marée humaine à Téhéran

En Iran, une marée humaine dans les rues de Téhéran alors que le cortège funèbre de la dépouille d’Ali Khamenei a entamé, lundi, la traversée de la capitale.

Le camion transportant le cercueil du Guide suprême et ceux des membres de sa famille, recouverts du drapeau national, ainsi que ceux des proches, avancent lentement au milieu de la foule. Les autorités attendent jusqu’à 20 millions de personnes durant les cérémonies.

La procession, en direction de l’aéroport international de Mehrabad, doit durer 12 heures. Des cérémonies sont prévues dans plusieurs autres villes du pays et en Irak voisin.

C’est le troisième jour des funérailles de l’ayatollah, marquées par l’absence de son fils, Mojtaba Khamenei.

Ali Khamenei a été tué le 28 février dans une frappe américano-israélienne, aux premières heures de la guerre au Moyen-Orient.