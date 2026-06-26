Europe : le changement climatique accentue la vague de chaleur

La vague de chaleur exceptionnelle qui touche actuellement une grande partie de l’Europe porte clairement l’empreinte du changement climatique d’origine humaine, selon une étude publiée vendredi par le réseau scientifique World Weather Attribution (WWA).

Les chercheurs estiment que cet épisode de chaleur extrême, marqué par des températures record de jour comme de nuit, aurait été pratiquement impossible dans les conditions climatiques qui prévalaient il y a une cinquantaine d’années. Selon leurs calculs, un événement similaire est aujourd’hui environ 200 fois plus probable qu’il ne l’était au début des années 2000.

Depuis le 18 juin, des millions de personnes en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays européens subissent des températures dépassant fréquemment les 40 °C, aggravées par un taux d’humidité élevé et des nuits particulièrement chaudes qui limitent le refroidissement des organismes.

L’étude montre qu’une vague de chaleur comparable aurait été en moyenne 3,5 °C moins chaude durant la journée si elle s’était produite dans le contexte climatique de 1976, année déjà marquée par une chaleur exceptionnelle en Europe. Par rapport à 2003, autre année de référence en raison de sa canicule historique, les températures auraient été environ 2 °C plus basses. Les écarts sont également significatifs la nuit, avec des températures qui auraient été jusqu’à 2,4 °C inférieures en 1976.

« La hausse des températures observée est si importante qu’un tel événement aurait été inimaginable dans le climat de 1976 », souligne Theodore Keeping, climatologue à l’Imperial College de Londres et principal auteur de l’étude.

Les chercheurs ont également constaté que près de 45 % des 850 villes analysées dans 30 pays européens ont battu ou devraient battre des records de stress thermique, un indicateur qui combine température et humidité pour évaluer les risques pour la santé humaine.

Selon World Weather Attribution, il s’agit de la vague de chaleur la plus intense jamais observée dans cette partie de l’Europe ainsi que de l’épisode de chaleur humide le plus sévère enregistré à ce jour.

Considérée comme le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde, l’Europe voit ses températures augmenter deux fois plus vite que la moyenne mondiale depuis les années 1980. Cette évolution accentue la fréquence et l’intensité des événements météorologiques extrêmes.

Face à cette situation, de nombreux pays européens ont multiplié les alertes rouges et adopté des mesures exceptionnelles touchant les écoles, les transports, les activités sportives et certains sites touristiques. Les scientifiques soulignent que nombre de villes européennes ne disposent pas encore d’infrastructures adaptées à des chaleurs aussi extrêmes.

Pour les auteurs de l’étude, cette nouvelle vague de chaleur illustre l’urgence d’adapter les infrastructures, les services publics et les comportements à des températures qui deviennent progressivement la norme sous l’effet du changement climatique.