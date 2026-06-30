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Mondial 2026 : la Côte d'Ivoire éliminée, la Norvège affrontera le Brésil en 8es

Les Norvégiens David Moeller Wolfe (5) et Torbjoern Heggem (17) célèbrent leur victoire 30 juin 2026 à Arlington, dans le cadre des seizièmes de finale.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Football

Un but en fin de match d'Erling Haaland a assuré la qualification de la Norvège pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, après sa victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire mardi à Arlington.

C'est Antonio Nusa qui a ouvert le score pour les Norvégiens en première mi-temps. La Côte d'Ivoire a répondu par une superbe action individuelle d'Amad Diallo, qui a remis les deux équipes à égalité en seconde période.

Mais Erling Haaland a eu le dernier mot. L'attaquant star a inscrit le but de la qualification en toute fin de match, scellant la victoire norvégienne.

Les Éléphants peuvent nourrir des regrets : ils ont réalisé un match maîtrisé, mais se sont heurtés à l'efficacité redoutable de leurs adversaires. Leur beau parcours dans cette Coupe du monde s'arrête en phase de groupes.

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