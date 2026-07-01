Nigeria : le Théâtre Wole Soyinka d'Ibadan, berceau de talents artistiques

La pièce « Medaaye », une adaptation africaine de la tragédie grecque ''Médée'' d’Euripide a été jouée au Théâtre Wole Soyinka de l'Université d'Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria. Depuis sept décennies, il est le berceau de talents artistiques au Nigeria.

''Le professeur Wole Soyinka a été le premier Africain à diriger ce département, et il a ensuite remporté le prix Nobel de littérature. Il y a eu de nombreux comédiens, comme Sola Fosudo, ainsi que de nombreux universitaires. Ce département en particulier a formé et encouragé des talents qui ont permis de développer des départements d’art dramatique dans toutes les universités du Nigeria.'', explique Tunde Awosanmi, maître de conférences au département d’art dramatique de l’université d’Ibadan et metteur en scène de la pièce ''Medaye''.

Les comédiens ont exprimé leurs talents pendant deux heures et demie. Alternant entre l’anglais, le yoruba et le pidgin.

''Interpréter le rôle de Medaye est vraiment un honneur, car c’est une expérience que je n’oublierai jamais. Nous avions fait une lecture théâtralisée de cette pièce il y a quelques années ; le fait d’en voir aujourd’hui une production à part entière est donc époustouflant pour moi. Chaque fois que je monte sur scène, c’est une nouvelle expérience.'', raconte Temitope Agoro, étudiante et comédienne interprétant le rôle principal dans la pièce « Medaye »

Medaye est en réalité une interprétation de Médée, une tragédie grecque datant de 431 avant Jesus Christ. Le Théâtre Wole Soyinka continue de former des talents sept décennies après sa création en 1955.