Mondial 2026 : le Canada bat l'Afrique du Sud 1-0 et se qualifie pour la suite

Le Canada bat l'Afrique du Sud 1-0 lors du premier match à élimination directe de la Coupe du monde grâce à un but tardif de Stephen Eustáquio.

Après plus de 90 minutes de frustration et d’incapacité à déstabiliser une équipe sud-africaine très prudente au SoFi Stadium, le Canada est entré dans l’histoire en un instant lorsque la longue passe d’Alistair Johnston dans la surface a été dégagée directement dans la course de Stephen Eustáquio.

Le milieu de terrain, qui évolue au Los Angeles FC, situé à proximité, a contrôlé le ballon de la poitrine avec sang-froid avant de le propulser, sur le rebond, dans le coin inférieur du but de Ronwen Williams, puis de s’élancer pour célébrer avec le banc canadien à la deuxième minute du temps additionnel de la seconde mi-temps.

Juste après que le Canada eut remporté son premier match à élimination directe en Coupe du monde, l'entraîneur Jesse Marsch a rassemblé ses joueurs sur la pelouse d'un stade encore en pleine effervescence et qui a félicité ses joueurs les remerciant de donner envies aux prochaines géénrations de jeunes canadiens de pratiquer ce sport.

Le football n’a jamais été l’événement phare du calendrier sportif bien rempli du Canada, et Les Rouges ne disputent que leur troisième Coupe du monde cet été. Mais Marsch a compris que cette victoire historique 1-0 contre l’Afrique du Sud dimanche est le genre d’exploit capable de captiver l’attention de toute une nation pendant une génération.

Le Canada, qui occupe la 30e place du dernier classement mondial de la FIFA, s’est qualifié pour affronter les Pays-Bas ou le Maroc samedi à Houston.